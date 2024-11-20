Ruben Amorim'den ilk icraat: Manchester United'ta 7 oyuncunun bileti kesildi
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, İngiliz ekibindeki kariyerine hızlı kararlarla başlıyor. Ruben Amorim'in Manchester United'ta 7 oyuncunun biletini kestiği yazıldı.
20/11/2024
Sporting Lizbon'da başarılı olan ve dikkatleri çeken Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ta kadro değişimi hızlı olabilir.
Ruben Amorim'in ilk icraati takımdan göndermeyi düşündüğü oyuncuları seçmek olacak.
MANCHESTER UNITED'TA 7 İSMİN BİLETİ KESİLİYOR
İngiliz basınından Mirror'un haberine göre Ruben Amorim, gelir gelmez yedi oyuncunun biletini kesti.
Transfer oldukları günden bu yana performansları ile tartışılan ve yüksek maliyetli olan isimler Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini Amorim yönetime iletti.
ERIKSEN FENERBAHÇE İDDİASI
Ayrılması beklenen isimlerden Christian Eriksen'in adı da Fenerbahçe ile anılıyordu. Danimarkalı oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek.20/11/2024 09:36