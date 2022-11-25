Ruh eşinizi bulduğunuzu nasıl anlarsınız?

Hayatınıza giren kişi, doğru kişi mi? Beyaz atlı prens, ruh eşi ya da ruh ikizi dedikleri kişiyi, gördüğünüz an hemen hisseder misiniz, yoksa bunu anlamanın bir yolu var mı? İşte milyonlarca kişi içinden ‘o’ kişiyi anlamanız için işaretler...

Bir görüş şöyle: Ruh eşiniz karşınıza çıktığında onu bir şekilde anlarsınız, özel bir dikkate ihtiyaç yoktur. Bir başka görüş ise şöyle: Doğru kişiyi anlamak için önemli işaretleri takip etmeniz gerekir.

Biz, sezgileri güçlü, ilk grupta yer alacaklara ruh eşleriyle mutluluklar dilerken, diğer gruptakileri şöyle alalım... “Doğru kişiyi nasıl anlayacağım” diyenler hazır mısınız? İşte ruh eşini anlama rehberi...

GÜVEN VERİR

Ruh eşinizi bulduğunuzda önceki ilişkilerde yaşadığınız güven sorununu aşar, kendinizi rahatlamış hissedersiniz. İstemeseniz bile ona güvenir, her şeyin onunla birlikte yoluna gireceğine inanırsınız. Kendinizi onun yanında güvende hisseder, koruyucu meleğinizin kanatları altında hissi yaşarsınız.

KARTLARI AÇIK OYNARSINIZ

Ruh eşinize karşı en doğal halinizi sergilemekten çekinmez, güvenlik açıklarınızı gizlemeye ihtiyaç duymazsınız. İçinizde gelişen rahatlık duygusuyla, yargılanma korkusu olmadan, gerçek siz olarak karşısına çıkarsınız.

BIRAKMAK İSTEMEZSİNİZ

Doğru kişiyi bulduğunuzda, tüm zorluklara ve sorunlara rağmen her şeyin tamam olduğunu fark edersiniz. Kolay kolay bırakabileceğiniz biri değildir. Tüm zorluklara rağmen onun için mücadele etme gücünü kendinizde bulursunuz.

KONUŞMADAN ANLAŞIRSINIZ

Evet, tüm sorunları konuşa konuşa aşmak, tüm güzellikleri konuşa konuşa paylaşmak önemli. Ancak ruh eşinizle bazen hiçbir şey konuşmadan da anlaşabilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığınız kadar tamamlanmış hissedeceğiniz ruh eşinizle sıradan çiftlere göre iletişim kurarken çok daha fazla birbirinizin gözlerinin içine bakarsınız.

DÜNYAYA AYNI YÖNDEN BAKARSINIZ

Siz ikiniz ve tüm dünya... Evet, çatışmalı durumlarda sanki ikinize karşıdır bu dünya. Birbirinize o kadar bağlısınızdır ki genellikle birlikte hayattaki her şeye meydan okumaya hazır ve isteklisinizdir. Ruh eşiyle ilişki, uyum üzerine kuruludur.

KUSURLAR SORUN DEĞİLDİR

Ruh eşinizle olan bağınız kolay kolay kopamayacak kadar güçlü olduğundan, normal şartlarda asla katlanamayacağınız şeyler, ruh eşinizde aşık olduğunuz şeylere bile dönüşebilir. Kilit nokta şu: Bir kişiyi olduğu gibi, değiştirmek istemeksizin seviyorsanız ruh eşinizi bulmuşsunuz demektir.

TEMAS DOĞAL BİR ŞEKİLDE GELİŞİR

Fiziksellik ve yakınlık ihtiyacı, tamamen kimyasal ve enerjiktir. Birlikteyken dokunma, öpme, sarılma ihtiyacı muhtemelen kaçınılmazdır.

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25/11/2022 22:22