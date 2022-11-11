Ruh haline göre değişen kıyafet tasarlandı

Duygusal Giysi koleksiyonu, iki çok-duyulu silüetten oluşuyor. Kullanıcının vücudunda meydana gelen fizyolojik değişiklikleri algılayan kıyafet ona göre değişiyor.

Giysi, vücut sıcaklığını, galvanik cilt tepkisini, kalp atış hızını veya propriyosepsiyonu ölçmek için sensörler kullanıyor.

Wagliska’nın doktora tezi olan “İnsan-nesne iletişimi” neticesinde ortaya çıkan tasarım, Krakow’daki Endüstriyel Tasarım Bölümü Güzel Sanatlar Akademisi’nde hazırlandı.

Doktora tezinin amacı, giyimde akıllı malzemelerin kullanımının kullanıcının “katılım duygusunun” gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ve giyim deneyimini genişletmek için kullanılabileceğini göstermek olarak ifade ediliyor. Proje öncesinde bir grup katılımcı üzerinde bilişsel, sosyolojik, ampirik ve pilot materyal araştırması da yapıldı.

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11/11/2022 13:38