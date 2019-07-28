Ruhani: Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, başkent Tahran'da ziyaretlerde bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Ruhani ve Alevi, bölgedeki gerginliği ve çözüm yollarını ele aldı.

Ruhani görüşmede yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine katkı sağlamayacağını ve gerginliğin temel faktörü olduğunu belirterek, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." diye konuştu.

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, "İran, Umman Denizi, Fars (Basra) Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın gemicilik faaliyetlerinin özgür ve güvenli bir şekilde yapılması için çabalıyor." görüşlerini dile getirdi.

İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerini "kanunsuz" alıkoyduğunu savunan Ruhani, "Bunun Londra'ya hiçbir faydası olmayacak, aksine kesinlikle bundan zararlı çıkacaktır. İran, Hürmüz Boğazı, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü uluslararası kuralların çiğnenmesine karşı duracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, tüm bölgesel meselelerin birbirine bağlı olduğunu; bölgenin gelişmesinden yana olanların istikrar ve kalıcı emniyet için gayret etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Alevi de Umman Sultanı Kabus bin Said'in selamlarını Ruhani'ye ileterek, Tahran ve Maskat'ın ticaret ve yatırım konularında ilişkilerinin ilerlediğini söyledi.

Bölgenin kalıcı güvenliği için İran'a ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Alevi, "Bölgemiz yapay ve vekalete dayalı krizlerden geçmektedir. İran ve Umman, karşı karşıya kaldıkları zorluklara ve sorunlara rağmen bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenlik için çaba göstermelidir." ifadelerini kullandı.