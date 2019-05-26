Ruhani referandum açıklamasını yineledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anayasanın 59. maddesine göre referandum kapısının her zaman için halka açık olduğunu ve bu maddenin tıkanıklıkları açma maddesi olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, ihtilaflı meselelerle ilgili referanduma gidilebileceği yönündeki düşüncesini yineledi.

HÜKÜMETİN SAHİP OLDUĞU YETKİLER TARTIŞMASI

Hükümetin sahip olduğu yetki konusunu yeniden gündeme getiren Ruhani, en önemli toplantılarda defalarca anayasanın uygulanması durumunda hükümetin yeterli yetkiye sahip olduğunu dile getirdiğini ve yasalar açısından herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Ruhani, savaş şartlarının normal şartlardan çok farklı olduğunu ve 1980-1988 yıllarındaki Irak savaşında tüm yetkinin Savaşı Destekleme Yüksek Konseyinin inisiyatifine bırakıldığını ve devrim lideri Humeyni'nin de tüm yetkileri bu konseye devrettiğini hatırlattı.

Ruhani, Anayasanın 134. maddesi ve hükümetin yetkilerine değinerek, "Hükümetin yetkileriyle ilgili 134. maddeyi bir kere daha incelemenizi istiyorum. Bu madde program ve politika belirlemeyi Cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakmıştır, bu nedenle Cumhurbaşkanı programını kitap halinde halka sunuyor. Kabineyi tanıtmadan önce bile programı oylanması için Meclise gönderiyor." diye konuştu.

ABD'nin yaptırımları tekrar başlayınca ülke lideri Ali Hamaney'e ülkenin savaş şartlarında komutanlığa ihtiyacı olduğunu ve kendisinden komutanlık yapmasını istediğini aktaran Ruhani, Hamaney'in "Komutanlık görevini siz üstlenin." cevabını verdiğini söyledi.

Ruhani, hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Kimse yaptığı işlerin kusursuz ve noksansız olduğunu iddia edemez, Anayasada var olan tüm yetkiler kendisinde tanınsa bile hükümet de buna dahildir. Kaldı ki hükümete böyle bir imkan verilmemiştir."

"REFERANDUM MADDESİ TIKANIKLIKLARI AÇMA MADDESİDİR"

İhtilaflı konularda referanduma gidilebileceği yönündeki Anayasa maddesine işaret eden Ruhani, "Anayasanın 59. maddesi (referandum) tıkanıklıkları açma maddesidir. Söz konusu madde ne zaman lazım olursa referandum kapısının halka açık olduğunu söylüyor. Bu maddeden ne zaman istifade edilir veya daha önce istifade etmeli miydik? Bunlar ayrı konulardır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, 2004 yılında Hamaney'e nükleer anlaşma konusunun referanduma götürülmesini teklif ettiğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini ancak daha sonra hükümetin değişmesiyle gündemin de değiştiğini belirterek, referandumu öngören 59. maddenin her zaman yol açıcı olabileceğini kaydetti.