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Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Ekonomik terörizmdir!

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15/10/2019

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Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Ekonomik terörizmdir!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen 66'ncı Doğu Akdeniz Sağlık  Bakanları Toplantısı'nda konuştu.   Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında ilaç ve  gıda ürünlerine de ambargo uyguladığını savunan Ruhani, "ABD, insanlığa karşı  cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." değerlendirmesinde  bulundu.   ABD'nin ülke içindeki aşırılık yanlıları, İsrail ve Suudi Arabistan'ın  baskısı neticesinde nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı,  yaptırım sürecinde yanlarında duran ülkelere teşekkür etti.

15/10/2019 17:09
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TAGS: Ruhani’den çok sert ABD açıklaması: Ekonomik terörizmdir!, haber, kıbrıs,
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