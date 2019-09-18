Ruhani'den Suudi Arabistan'a jet yanıt: Uyarı olarak görülmeli!

Suudi Arabistan 'ın Londra büyükelçisi Prens Halid bin Bandar bin Sultan El Suud bugün yaptığı açıklamada "Saldırıların İran destekli olduğuna neredeyse kesin olarak eminiz. Ancak hemen tepki vermek istemiyoruz çünkü ihtiyacımız olan en son şey bölgede gerginlik" dedi.

El Suud "Sorunu araştırıyoruz. ABD'deki, BM'deki, Birleşik Krallık'taki ve diğer ortaklarımızla birlikte çalışıyoru. Neler olduğunu, nereden geldiklerini bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, geçen hafta sonu Suudi Arabistan petrol tesislerinie düzenlenen saldırıların, İran destekli olduğunu belirtmişti. İran'dan jet yanıt İran Savunma Bakanlığı ise saldırılarda pay sahibi oldukları iddialarını kesin bir dille reddetti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Suudilere seslendi ve Husilerin petrol tesislerine düzenlediği saldırıyı, Yemen'deki savaşı durdurmaya yönelik bir uyarı olarak algılaması gerektiğini söyledi.

18/09/2019 16:07