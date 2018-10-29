Ruhani'nin cep telefonu dinleniyor

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Celali, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olaydan sonra mevcut telefonlardan dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak şekilde bir telefon üretme kararı aldık." dedi.

Celali, "Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olay" ile neyi kastettiğine ilişkin bilgi vermezken, dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak telefon üretmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi.

İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapıyor.