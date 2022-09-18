Ruhr derbisi geri döndü: Dortmund Moukoko'yla kazandı

Schalke 04'ün lige geri dönmesiyle birlikte Dortmund ile yaşadıkları rekabet de geri döndü.

Mücadele 1-0 Dortmund üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtaki tek gol, 79. dakikada Youssoufa Moukoko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, puanını 15'e yükseltti. Diğer taraftan Schalke 04 ise 6 puanda kaldı.

Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasında Köln deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise aynı haftada sahasında Augsburg ile karşılaşacak.

Yeni Ruhr kahramanı Moukoko

Maçın tek golünü kaydeden Moukoko, bunu 17 yaş 301 günlükken başararak Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki derbide en genç yaşta gol bulkan isim oldu.

Bu habere tepkiniz:



18/09/2022 10:30