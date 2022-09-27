Rukiye Ovalı hayatını kaybetti

Alsancak’ın sevilen isimlerinden Rukiye Hurmalı Ovalı yaşamını yitirdi.

Ovalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi, üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Bodamyalı olup Alsancak‘ta ikamet eden Rukiye Hurmalı Ovalı hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi (28.09.22) çarşamba öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığı'na defnedilecektir.

Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz Mekanı cennet olsun.”

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27/09/2022 22:12