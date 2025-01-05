Rum AB Müsteşarı Rauna’nın söyleşisi

Rum AB Müsteşarı Marilena Rauna, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı’na devralacak olması sebebiyle Politis gazetesine söyleşi verdi.

Rauna söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu 20 yıllık dönemde ikinci kez dönem başkanlığı yapacağına vurgu yaparak, birincil amaçlarının, AB’nin faydalı, değerli ve sonuç alabilen bir ortağı olduklarını bir kez daha kanıtlama olduğunu ifade etti.

Polonya ve Danimarka’nın yer aldığı üçlü başkanlığın ortak programı çerçevesinde daha güçlü, özgür ve demokratik bir AB için çalışacaklarını belirten Rauna, AB’nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri temelinde AB’nin rolünün güçlendirilmesine odaklanacaklarını vurguladı.

Rauna söyleşisinin devamında ise, Kıbrıs sorununun bir AB sorunu olduğu iddiasında bulunarak, AB Dönem Başkanlığı süresince AB liderleri ve yüzlerce yetkili ve teknokratın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini ve “AB toprağının işgal altında olmasının ne demek olduğunu bizzat deneyimleyeceklerini” öne sürdü.