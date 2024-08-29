Rum Adalet Bakanı deniz sınırlarının korunmasının önemine dikkat çekti

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, Güney Kıbrıs’ın deniz sınırlarının korunması ve gözetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Haravgi gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis’in, Aya Napa’da bulunan Rum Polisi Sahil Güvenlik yerleşkelerini ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre Hartsiotis burada yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmeler, kaçak mülteci göçü, terörizm gibi unsurlar göz önüne alındığında deniz sınırlarının korunmasının önemine dikkat çekti.