Rum Adalet Bakanı Görevinden İstifa Etti

Rum Adalet Bakanı Ioans Nikolau, polisin kayıp şahıslarla ilgili soruşturmalarda yetersiz kalması eleştirilerinin ardından bugün istifa etti.

Seri cinayet davasıyla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya gelen Nikolau, 2 saatlik görüşmelerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Anastasiadis, yaptığı yazılı açıklamada, Nikolau’nun istifasını büyük bir üzüntüyle kabul ettiğini söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı 35 yaşındaki Nikos Metaksas’ın, işlediğini itiraf ettiği yedi cinayetle ilgili davanın, Rum kesiminde ani siyasi gelişmeler yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle Nikolau’nun istifasını sunması veya görevden alınmasına ilişkin talepler son günlerde oldukça çoğalmıştı. Nikolau yanı sıra Rum Polis Genel Müdürü’nün de görevinden istifa etmesi bekleniyor.

NİKOLAU’NUN AÇIKLAMASI

Ioans Nikolau, istifasıyla ilgili açıklamasında, yalnızca siyasi sebeplerden ötürü istifa ettiğini ve aleyhindeki suçlamalar konusunda şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmadığını vurguladı.

Kendisini istifa etmeye iten sebeplerin arasında, yetkili birimlerin hatalarının da bulunduğunu belirten Nikolau, seri cinayete kurban giden yedi kişiyle ilgili şikâyetlerin araştırılmasında eksiklikler olduğunun açık olduğunu kaydetti.

Hükümete ve kendisine sorumluluklar yüklenmesi çabasının adaletsiz olduğunu da dile getiren Nikolau, bakanın, şikâyetlerin araştırılmasına karışmadığını ve karışmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

KURBANLARIN ARANMASINA DEVAM EDİLİYOR

Bu arada, zanlının itiraflarına dayanılarak yürütülen kurban arama çalışmaları devam ediyor.

İkisi çocuk 3 cinayet kurbanının cesetlerinin veya cinayetle ilgili herhangi bir unsur bulunmasına yönelik Ksiliato ve Mitsero’daki iki göletteki araştırmalar sürüyor.

Cinayetle ilgili araştırmalar 19 gündür devam ediyor.