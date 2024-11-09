Rum Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut’un üç ön itirazını reddetti

Rum Daimi Ağır Ceza Mahkemesi, Rum yönetiminin KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşaat yapmak ve bunları satmaktan geçen haziran ayında tutukladığı Yahudi asıllı Türk iş insanı Simon Aykut’un avukatları tarafından yapılan üç ön itirazı reddetti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre savunma tarafınca yapılan üç ön itirazdan ikisi Rum mahkemesinin davayı görme yetkisi, biri de Aykut’un tutukluluk koşulları ve haklarının kısıtlanmasıyla ilgiliydi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, savunma ve iddia makamlarının yazılı ve sözlü ifadelerini dinledikten sonra ön itirazları oy birliği ile reddetti.

Açıklanan kararda Rum yönetiminin KKTC sınırları içerisindeki bölgelerde “taşınmaz mallar da dahil her türlü meselede yetki sahibi olduğu” iddia edildi ve ikinci itirazının da bu aşamada sanığa isnat edilen suçlardan beraatı için dayanak teşkil edemeyeceği savunuldu.

Kararın açıklanmasından sonra savunma makamı, davaya iştirak eden başka ülkelerden avukatlarla ve müvekkilleriyle istişare için 15 gün süre istedi. İddia makamının itiraz etmemesi üzerine duruşma 22 Kasım Cuma saat 09.00’a ertelendi ve Aykut’un duruşma gününe kadar tutuklu kalmasına hükmedildi.