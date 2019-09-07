Rum AP milletvekillerinden kapalı Maraş önergesi

Rum Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin AB Komisyonu'na kapalı Maraş'ın açılması yönündeki girişimlerden haberdar olup olmadığı yönünde soru önergesi verdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum AP milletvekillerinin, EDEK AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in önderliğinde AB Komisyonu’na mektup göndererek, kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması yönünde Türkiye ve KKTC’nin girişim ve eylemlerinden haberdar olup olmadığını sorguladıklarını yazdı.



Habere göre, Rum AP milletvekillerinin Komisyon’a gönderdikleri soru önergesinde, kapalı Maraş’ın açılması konusundaki BM kararları hatırlatılarak, Türkiye ve KKTC’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri arifesindeki bu girişimleri karşısında ne gibi önlemler alınmasını öngördüğü de sorgulandı.



SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” BRÜKSEL’E GİDECEK



Haravgi gazetesi ise, kapalı Maraş konusunda yapılan girişimlerin engellenmesi amacıyla Maraş kökenli Rumların organize olmaya başladıklarını, bu çerçevede sözde “Maraş Belediyesi’nden” bir heyetin Brüksel’e girmeye hazırlandığını yazdı.



Gazete, sözde “Maraş Belediye Meclisi’nin” sözde belediye başkanı Simos Yoannu başkanlığında konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiğini, Yoannu’nun toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, başlatacakları girişimlere değindiğini belirtti.



Yoannu, belediyeden bir heyetle Brüksel’e gitmeyi öngördüklerini belirtirken 16 Eylül tarihinde de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceklerini ifade etti.



Konu hakkında BM’ye başvuru yapma ihtimallerinin de olduğunu ancak bunun için Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl ilerleyeceğini görmeyi bekleyeceklerini vurgulayan Yoannu, 14 Eylül tarihinde Derinya’da gerçekleştirilecek eylemde “Ellerini Maraş’tan Çek” yazılı pankart açılması kararını da aldıklarını sözlerine ekledi.