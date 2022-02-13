Rum Atıcılık Federasyonu’ndaki iç savaşta Kıbrıslı Türk sporcular hedef oldu

Rum Atıcılık Federasyonu (SKOK) yeni liderliğinin kararlaştırdığı 2022 modeli yeni koçluk kararını beğenmeyen Limasol Atıcılık Örgütü’nün SKOK’un yeni liderliğini baltalamak ve yeni yardımcı koç Andonis Andreu’yu “şeytanlaştırmak” amacıyla Rum milliyetçiliğini seferber etmek üzere Kıbrıslı Türk sporcuları kullandığı bildirildi.

Politis “Atıcılık Federasyonunda İç Savaş… Kıbrıslı Türk Atıcıları Bile Suçladılar” başlıklı haberinde RMMO subayı da olduğuna dikkat çektiği Limasol Atıcılık Örgütü Genel Sekreteri Kiriakos Firillas’ın Kıbrıslı Türk sporcuları hedef gösterdiğini yazdı.

Gazeteye göre Firillas, imzasını taşıyan şikâyet mektubunda Burak Bilge ve Mehmet Sabancı’nın da aralarında olduğu Kıbrıslı Türk sporcuların Andonis Andreu’nun telkin ve yardımlarıyla hem Kıbrıs Türk Atıcılık Sporları Federasyonu (Cyprus Turkish Shooting Sport Federation) müsabakalarına hem de Rum Atıcılık Federasyonu müsabakalarına katıldıklarını ve SKOK’tan ödenek de aldıklarını, Andreu’nun da onlara gerek KKTC’deki gerek Rum tarafındaki müsabakalarda koçluk yaptığını savundu.

Firillas, Politis’in, Firillas’a Limasol Atıcılık Örgütü Genel Sekreteri olarak imza attığı şikayet mektubu ile ilgili sorusuna karşılık Kıbrıslı Türklerin SKOK müsabakalarına katılmalarında herhangi bir sorunu olmadığını söyledi, şöyle devam etti: “Ancak Kıbrıs Atıcılık Federasyonu’nun ve yasadışı Kıbrıs Türk federasyonunun müsabakalarına katılıp katılamayacakları netleştirilmeli. Çünkü bu kusurdur. Bize göre bir Kıbrıslı Türk SKOK müsabakasında mücadele etmek için Kıbrıs Cumhuriyeti denetimindeki bölgeye gelip aynı zamanda başka bir kimlikle sözde Kıbrıs Türk federasyonunda mücadele edemez. Kıbrıs Türk federasyonunun müsabakalarına katılmaları sahte devletin dolaylı tanınması demek değil mi? Her kulüp Kıbrıs Atıcılık Federasyonuna üye olabilir. Her Kıbrıs Türk kulübü de Kıbrıs Atıcılık Federasyonu’na kaydolabilir, ödenek almalarına da hiçbir itirazımız olmaz.”

Andonis Andreu’ya yaptığı Kıbrıs Türk Atıcılık Sporları Federasyonu’nun müsabakalarına katıldığı ve Kıbrıslı Türk sporculara KKTC’deki atış alanlarında koçluk yaptığı sorulduğunda ise Firillas suçlamalarının, atıcılık sporunu siyasileştirdiği eleştirilerini reddetti. Limasol Atıcılık kulübünün Kıbrıslı Türk sporcuların katıldığı hiçbir SKOK müsabakasına itiraz etmediğini söyledi, Andreu’nun, KKTC’de düzenlenen müsabakalara koç olarak katılmakla KKTC’yi tanıdığı görüşünü ortaya koydu.

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13/02/2022 15:12