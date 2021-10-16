Rum Bakanlar Kurulu 45 Yatırımcıdan Kıbrıs Pasaportlarının Geri Alınmasına Karar Verdi

Rum Bakanlar Kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantısında, ilgili yasanın önkoşullarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, 39 yatırımcı ve 6 aile üyesi olmak üzere toplam 45 kişiden Kıbrıs vatandaşlığını geri almaya karar verdiği haber verildi.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün Bakanlar Kuruluna sunduğu “gizli raporun” ardından, Bakanlar Kurulunun 39+6 yatırımcıdan Kıbrıs vatandaşlığının geri alınmasına ve altın pasaportların iptal edilmesine karar verdiğini yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, diğer 47 kişinin takipte olduğunu, 6 kişinin de araştırılmakta olduğunu kaydetti.

Kıbrıs vatandaşlığı iptal edilen kişiler arasında, gerek yurt dışında aranan gerekse ülkeleriyle açık hesapları bulunan ve fark edilmeden ülkeden çıkmayı başaran yüksek riskli yatırımcılarla ilgili durumlar bulunduğuna dikkat çeken gazete, tüm bu durumların, Mirona Nikoleta başkanlığındaki vatandaşlıklarla ilgili komitenin verdiği listede bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete “edindiği bilgilere göre” Finlandiya’da ada satın alan Kıbrıs vatandaşlığı sahibi Rus Oligark Igor Kasaev’in de takipte olan kişiler arasında bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelakanos ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Rum hükümetinin 39 yatırımcı ile 6 aile üyesinin Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılması sürecini başlatmaya aynı zamanda Bakanlar Kurulunun bir yatırımcı ile bir aile üyesinin vatandaş yapılmasıyla ilgili eski kararını da iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

Nikolatu başkanlığındaki vatandaşlıklarla ilgili komitenin, sunduğu raporda 102 kişiyle ilgili olarak, vatandaşlığın geri alınması olasılığının da dahil olduğu bazı önlemler önerdiğini yazan Politis ise, Rum Bakanlar Kurulunun kararı konusunda Avrupa Komisyonu’nun da bilgilendirileceğini kaydetti.

Gazete vatandaşlıkların geri alınması prosedürünün çok kolay bir şey olmayacağını, çünkü ne zaman ne nasıl sonuçlanacakları bilinmeyen hukuki zorluklar yaşanmasının beklendiğini ekledi.

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16/10/2021 14:03