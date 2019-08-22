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Rum Bakanlar Kurulu Alassa’ya Güneş Parkına Onay Verdi

Rum Bakanlar Kurulunun, Limasol’a bağlı Alassa’ya 50 MW’lık bir güneş parkı inşa edilmesine onay verdiği haber verildi.

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22/08/2019

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Rum Bakanlar Kurulu Alassa’ya Güneş Parkına Onay Verdi

Rum Bakanlar Kurulunun, Limasol’a bağlı Alassa’ya 50 MW’lık bir güneş parkı inşa edilmesine onay verdiği haber verildi.
Güneş parkının maliyetinin 60 milyon Euro’ya ulaşacağının tahmin edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, projenin Rum Maliye Bakanlığı tarafından ekonomik olarak sürdürülebilir olarak değerlendirildiğini, öte yandan proje için Brüksel’den finansman sağlanacağını ekledi.

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TAGS: limasol, haber, kıbrıs, güneş parkı, Alassa, Rum Bakanlar Kurulu
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