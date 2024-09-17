Rum Bakanlar Kurulu, Girit-Kıbrıs elektrik projesini onayladı

Rum Bakanlar Kurulu, uzun süren toplantısında, Girit ile Kıbrıs arasında elektrik iletim projesini onayladı.

Rum Devlet Ajansı, Büyük Deniz Bağlantısı için 2029'a kadar yıllık 25 milyon Euro tutarında sübvansiyon verileceğini duyurdu.

Enerji Bakanı Giorgos Papanastasiou da Bakanlar Kurulu’nun, Enerji Bakanlığı'nın Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı ile ilgili teklifini onayladığını duyurdu.

Perşembe Günü Atina’da yapılacak zirvede Miçotakis ile Hristodulidis projeye son noktayı koyacak.