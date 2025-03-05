Rum Bakanlar Kurulu, İngiliz Okulu’nu görevden aldı; yeni başkan atadı

Bugünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısında, İngiliz Okulu’nun Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına karar verildi.

Başında yer alan haberde, İlk öncelik olarak, okulun düzgün işleyişinin korunması ve öğrenci ile eğitim topluluğunun çıkarlarının en iyi şekilde gözetilmesi vurgulandı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, yeni Yönetim Kurulu’nun atanmasına karar verdi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Nikolas Kyriakidis atandı.