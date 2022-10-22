Rum basını: 50 çocuk tecavüzcüsü serbestçe toplum içerisinde dolaşıyor

Politis’in “Çocuk Tecavüzcüleri… 102’si Cezaevinde 50’sı Aramızda” başlıklı haberine göre Rum Merkezî Cezaevi’nde çocuk tecavüzcüleri, kendi güvenlikleri için ayrı bir bölümde tutuluyor. Şu an bu bölümde bulunan kişi sayısı 102. Aynı bölümde erişkinlere yönelik cinsel suç işlemiş 35 kişi daha tutuluyor. Aşırı doluluğun hafifletilmesi nedeniyle 50 çocuk tecavüzcüsü tahliye edildi ve şu anda “serbestçe toplum içerisinde dolaşıyor.”

Cezaevi kaynaklı bilgilere göre çocuk tecavüzcülerinin yüzde 60’ı bu suçu kendi çocuklarına ya da yakın dostlarının veya akrabalarının çocuklarına karşı işliyor. 2019’dan bugüne yılda ortalama 50 kişi çocuk tecavüzünden, çocuk istismarı veya çocuk pornosundan hapse giriyor.

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22/10/2022 13:01