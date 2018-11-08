Rum basını: 36 Suriyeli sığınmacı KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçti!

Suriyeli 36 göçmenin dün sabahın ilk saatlerinde Türkiye kıyılarından gelip KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaştıkları iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi biri kadın olmak üzere toplam 36 Suriyeli göçmenin içerisinde bulunduğu teknenin Türkiye’den gelerek sabaha karşı 04.30 sıralarında “Limnidi” (Yeşiırmak) kıyılarına ulaştığını, göçmenlerin burada tekneden indiğini ve teknenin Türkiye’ye dönmek için buradan ayrıldığını iddia etti.

Göçmenlerin yürüyerek Güney Kıbrıs istikametine yöneldiklerini kaydeden gazete, göçmenlerin KKTC makamları tarafından “rahatsız edilmeden”, Rum Yönetimi kontrolündeki topraklara geçmelerine izin verildiğini ileri sürdü.

Teknenin ilk andan itibaren bölgedeki Rum güvenlik makamları tarafından fark edildiğini ve takibe alındığını yazan gazete, teknenin başlangıçtaki istikametinin Akama olduğunu ancak izlendiklerini anlamalarının akabinde, rota değiştirdiğini ve Yeşilırmak’a yöneldiklerini öne sürdü.

Göçmenlerin tekneden inmelerinin ardından yürüyerek Aşağı Pirgo’ya yaklaştıkları noktada, Rum kesiminin bir otobüs göndererek kendilerini aldırdığını ve göçmenlerin başlangıçta Aşağı Pirgo Polis Karakolu’na götürüldüklerini kaydeden gazeteye göre, göçmenler kendilerini tekneyle getiren kişilere 2 bin dolardan fazla para verdik.

Gazete, göçmenlerin sorgulanmaları, kayıtlarının tamamlanması ve kendilerine sivil savunma ile diğer birimler tarafından insani yardım sağlanmasının akabinde, Kokkinotrimithia’daki göçmen kabul merkezine gönderildiklerini ekledi.