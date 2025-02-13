Rum Basını, DiCarlo’nun Ankara temasları için “Fidan tarafından kabul edilmedi” denildi

Rum Medyası, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ankara temasları ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

DiCarlo, için “ Fiden tarafından kabul edilmedi” denilen haberde, DiCarlo’nun Ankara’da Türkiye dışişleri bakan yardımcısından «iki devletli çözüm vizyonunu» dinlediği aktarıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, “ İki devletli çözüm vizyonunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’ya, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türk Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Direktörü Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay sundu” denildi

Haberde, aynı kaynakların, “Görüşme sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’ya, Kıbrıs sorunu çerçevesinde tamamen desteklediğimiz iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgi verildi. Mart ayında Cenevre’de yapılması planlanan genişletilmiş gayri resmi toplantıya yapıcı katkılar sağlamak için hazırlıklarımızın devam ettiği vurgulandı” dediği ifade edildi