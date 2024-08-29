Rum basını diziyi “Türkiye'nin adayı işgalini konu alıyor” diye duyurdu!

Dünyanın en popüler online film-dizi yayın hizmeti sağlayan Netflix platformu Kıbrıs’ta 1974’te yaşanan olayları dizi yapıyor.

“Famagusta” isimli dizinin 20 Eylül’de yayına gireceği duyuruldu.

Andreas Georgiou söz konusu dizinin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üsteleniyor.

Georgiou Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, dizinin 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacağını söyledi.

Rum basını yayına girecek olan diziyi “Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarını konu alıyor” diyerek duyurdu.

Dizini hikayesi şöyle: “Hikaye, harekat tüm hızıyla devam ederken kucağında bir bebekle kaçmaya çalışan bir kadına odaklanıyor.

Ama kadın yere düşüyor ve bayılıyor. Uyandığında bebeği kaçırılmış. Elli yıl sonra, o ve kocası hala kayıp çocuklarını bulmaya çalışıyorlar.”