Rum Basını: Hakan Fidan AB önünde açıkça Kıbrıs’ta iki eşit egemenlikten söz etti

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29/08/2024

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Rum Basını: Hakan Fidan AB önünde açıkça Kıbrıs’ta iki eşit egemenlikten söz etti

Brüksel’deki AB Dışişleri Zirvesi ile ilgili Rum Basını bir detay daha paylaştı.

Politis Gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanlarının gayrı resmi toplantısında Kıbrıs'ta egemenlik bakımından eşit iki oluşum hakkında konuştu” diye başlık attı.

Haberde, “Fidan, ilk oturumda Kıbrıs meselesine değinmedi, ardından yemekli toplantıda Türkiye'nin egemenlik bakımından eşit ve işbirliği yapması gereken iki taraf konusundaki tutumuna atıfta bulundu” diye belirtildi.

29/08/2024 22:14
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TAGS: Rum Basını: Hakan Fidan AB önünde açıkça Kıbrıs’ta iki eşit egemenlikten söz etti
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