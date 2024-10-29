Rum Basını, Hristodulidis’in Washington ziyaretini tarihi diye duyurdu

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yarın Washington’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden tarafından kabul edilecek.

Hristodulidis, öncesinde bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Perşembe günü Atina’da bir araya gelme kararlaştırıldı

Öte yandan, Hristodulidis ve Biden arasındaki görüşme ise Çarşamba günü, öğleden sonra 3:30’da Oval Ofis’te gerçekleştirilecek.

Rum Basını, “ Görüşme, Lefkoşa’da büyük bir başarıyla tamamlanan stratejik diyalogun ilk turundan sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı ile imzalanan savunma anlaşmasından birkaç ay sonra meydana geliyor. Bu önemli gelişme, Kıbrıs’ın ABD için kazandığı önemi ve Washington’ın, bölgedeki kritik bir dönemde Kıbrıs’a atfettiği yükseltilmiş stratejik rolü yansıtıyor” yorumu yaptı