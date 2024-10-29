Rum Basını, Hristodulidis’in Washington ziyaretini tarihi diye duyurdu

ads ads ads ads
29/10/2024

ads
Rum Basını, Hristodulidis’in Washington ziyaretini tarihi diye duyurdu

 

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yarın Washington’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden tarafından kabul edilecek.

Hristodulidis, öncesinde bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Perşembe günü Atina’da bir araya gelme kararlaştırıldı

Öte yandan, Hristodulidis ve Biden arasındaki görüşme ise Çarşamba günü, öğleden sonra 3:30’da Oval Ofis’te gerçekleştirilecek.

Rum Basını, “ Görüşme, Lefkoşa’da büyük bir başarıyla tamamlanan stratejik diyalogun ilk turundan sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı ile imzalanan savunma anlaşmasından birkaç ay sonra meydana geliyor. Bu önemli gelişme, Kıbrıs’ın ABD için kazandığı önemi ve Washington’ın, bölgedeki kritik bir dönemde Kıbrıs’a atfettiği yükseltilmiş stratejik rolü yansıtıyor” yorumu yaptı

29/10/2024 10:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.