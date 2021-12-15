Rum basını: İlk Adım, Buz Kırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart tarafından verilen “Yıl Sonu Resepsiyonuna” katılmasına dair haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “İlk Adım, Buz Kırıldı- Stewart ve BM, Kıbrıs Sorunundaki Çabaları Sürdürmeye Çalışacak” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, yeni yıl dolayısıyla dün akşam düzenlenen sosyal içerikli görüşme ve kokteylin, buzların kırılması ve Kıbrıs sorunundaki sürecin ilerlemesinin başarılması amacına sahip olduğunu yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün akşam liderleri karşılarken verdiği mesajın da bu olduğunu yazan gazete, Stewart’ın, “Kıbrıs sorunundaki sürecin ilerlemesi için bir yol bulunması gerektiği” yönündeki sözlerini de aktardı.

Gazete, yeni yılla birlikte, Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak, gerek New York, gerek Lefkoşa’da çalışmaya başlandığını öne sürdü.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de dün yaptığı açıklamada, BM’nin yakın gelecekte nasıl hareketlilik olabileceği konusunda düşünceleri olduğunu söyledi.

Yeni yılla birlikte Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi aşamasında ele alınacağını da dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki durumun UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasının incelenmesi çerçevesinde ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam uzun zamandan sonra gerçekleştirdikleri ilk görüşmenin iyi bir ortamda gerçekleştiğini de kaydeden gazete, liderlerin resepsiyon çerçevesinde baş başa sohbet etme fırsatı da bulduklarını, akabinde ise liderlere iki tarafın müzakerecileri Ergün Olgun ile Andreas Mavroyannis’in de katıldığını ifade etti.

İç sayfadan verilen “Kıbrıs Sorunu Sallantıda- BM Resepsiyon Haricinde Sürecin İlerlemesi İçin Yol Arıyor- Stewart Garber ve Lillie’yle Görüştü” başlıklarıyla yer alan haberde, Birleşmiş Milletler’in (BM), Colin Stewart’ın adaya gelmesi nedeniyle verilen kokteylin, gayri resmi dahi olsa iki lideri üç ay sonra bir araya getirmeyi başardığını yazdı.

STEWART’IN DİĞER TEMASLARI

Gazete, Stewart’ın resepsiyondan önce de BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir araya geldiğini yazdı.

BM’nin Kıbrıs’taki Temsilciliği dün Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kıbrıs’taki BM Temsilcisi Colin Stewart’ın BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini ve Stewart’ın iki taraf arasında barış, güven ve işbirliğinin ileriye götürülmesi için kendileriyle yakın bir işbirliğinde bulunmayı umduğunu” belirtti.

Stewart’ın dün ABD ve İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştüğünü de belirten gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber’ın görüşmenin ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda “adadaki barış çabalarının desteklenmesi için ABD ile BM arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğinin ileriye götürülmesine dair yöntemleri ele aldıklarını ifade ettiğini” iletti.

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ise Stewart’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü aynı zamanda adadaki barış ve istikrarın desteklenmesi için, Stewart ve ekibiyle işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu ifade ettiği.

Resepsiyonla ilgili haberler Alithia’da “İki Lider Uzun Zamandan Sonra Görüştü- Açıklamaların Olmadığı Görüşme- Sürecin İlerlemesi İçin Bir Yol Bulunmalı, Bu Yüzden Geldim”, Politis’te “Taleplerle Birlikte Sosyal Görüşme- Stewart Liderlere Kıbrıs Sorunundaki Sürecin İlerlemesi Gerektiğini Söyledi”, Haravgi’de ise “Liderlerin Stewart’ın Huzurunda İlk Sosyal İçerikli Görüşmesi” başlıklarıyla yer aldı.

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15/12/2021 12:52