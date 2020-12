Rum basını: KKTC’ye verilecek aşılar plana dahil edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin birkaç gün önce, 1959-1960 anlaşmaları uyarınca Kıbrıs'ın güneyine gelecek aşılarda KKTC'nin de yüzde 30 hakkı olduğuna dair açıklamasının, aşı miktarı ve bu aşıların “Kıbrıs Cumhuriyeti sakinleri” için yeterli olup olmayacağı sorularını gündeme getirdiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, uzmanların ve Rum Hükümeti yetkililerinin, aşılama programında sapma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirttiklerini; bunun yanı sıra Sağlık Teknik Komitesi’ndeki görüşmelerin ileri aşamada olduğunu yazdı.

Gazete, KKTC’nin hafta sonuna kadar, Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum bilim uzmanlarına son detaylar ile aşılama planını göndermesinin beklendiğini kaydederken, Rum Hükümeti’nin de KKTC’ye verilecek aşı miktarıyla ilgili ön hesaplamayı yaptığını belirtti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın tüm bu bilgilere rağmen, birkaç gün önce Kıbrıslı Türklerin nasıl tepki verecekleri ve konunun siyasileştirilebileceği konusunda endişe belirttiği ifade edildi.

Pilli’nin geçen hafta, KKTC Hükümeti’nin aşı planını tamamladığını açıklamasına ve Rum tarafının da bu konuda bilgilendirilmesine rağmen hala bazı eksiklikler olduğuna dikkat çeken gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi’nin Ağustos ayında aşılarla ilgili yardım etme konusundaki niyetini ortaya koyduğunu ve her ne kadar KKTC’den bu konuda herhangi bir net yanıt alınmasa da, KKTC’ye verilecek aşıların plana dahil edildiğini yazdı.

Gazete, Pfizer/BioNTech’in aşılarının onaylanma günü yaklaştığında, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, KKTC’nin ihtiyacı olan net aşı sayısıyla ilgili zamanında talepte bulunulmadığına dair endişelerini dile getirdiğini kaydederken, bu durumun, aşıların “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları” için yeterli olup olmayacağı konusunda problem yaratabileceğini; çünkü ilk etapta Güney Kıbrıs’a 6 bin aşının gönderileceğini belirtti.

KKTC’nin “kapsamlı bir aşı planı olmamasının”, Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olacak aşı sayısıyla ilgili soru işaretleri oluşmasına yol açtığını kaydeden gazete, Rum Başkanlığı ile Sağlık Teknik Komitesi’nden bazı çevrelere göre KKTC’nin Çarşamba gününe kadar aşı sayısı telaffuz etmediğini; ancak daha önce yapılan temaslarda 200 bin aşıdan söz edildiğini yazdı.

Gazete, bu rakamın, Pilli’nin birkaç gün önce bahsettiği rakamdan çok daha düşük olduğunu kaydederken, Güney Kıbrıs’ın alacağı aşıların yüzde 30’unun 300-400 bin aşıya denk geldiğini belirtti.

Haberde, Rum Başkanlığı’ndan kaynakların, Kıbrıslı Türklerin konuyu siyasileştirmesi olasılığıyla ilgili endişeli olmadıklarını açıkladıkları ve KKTC’ye yapılacak yardımın, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin aşı planında değişikliğe sebep olmayacağını belirttikleri ifade edildi.

“PLANDA EKSİKLİKLER”

Gazete devamla, bir süre önce Kıbrıslı Türklerden Sağlık Teknik Komitesi düzeyinde aşıların nakli, muhafazası ve takibiyle ilgili bazı sorulara yanıt verilmesinin istendiğini ve komitenin 23 Aralık’ta yapılan telekonferans toplantısında, Kıbrıslı Türk uzmanların aşı planıyla ilgili yalnızca bir taslak sunup, aşılarla ilgili bazı bilgiler talep ettiklerini yazdı.

Rum uzmanların toplantıda, Avrupa Komisyonu’nun aşıların idaresiyle ilgili standartları ve tavsiyeleriyle ilgili izahatta bulunduğunu kaydeden gazete, Pfizer yetkilisinin de toplantıya katıldığını ve Kıbrıslı Türklere, aşılarla ilgili nihai planlarını gönderdikten sonra, aşıların muhafaza edileceği buzdolaplarının kullanımı ve aşıların idaresiyle ilgili konularda eğitim verme önerisinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, KKTC’nin aşıların muhafazası için gereken buzdolaplarını “garantilediğini”, ancak aşıların taşınacağı aracı temin etmediğini yazdı.

Haberde, Rum tarafının şu an iki senaryo üzerinde durduğu; bunlardan ilkinin, aşıların Rum tarafınca KKTC’deki aşı merkezlerine getirilmesi (aşıların nakli için gereken soğutuculu araca sahip oldukları belirtiliyor) olduğu; diğerinin de Kıbrıslı Türklerin aşı yaptırmak için güneye geçmesi olduğu belirtildi.

Gazete, her iki durumda da Güney Kıbrıs’ın aşı planlarının etkilenmeyeceğini kaydetti.

İNGİLTERE’DEN GELEN 600 TURİST 7 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI

Bu arada, Alithia gazetesi de, 21 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen turistlere 7 günlük otel karantinası uygulamasının başlatıldığını ve bu bağlamda, söz konusu tarihten düne kadar İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden 600 İngiliz turistin 11 otelde karantinaya alındığını yazdı.

