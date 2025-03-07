Rum Basını: Kuzey Kıbrıs’tan ithal edilen pestisitle hayvanlar zehirleniyor

Güney Kıbrıs’ta son dönemde, hayvanların yasa dışı pestisit metomil nedeniyle zehirlendiğine dair raporlar, hayvanseverler ve hak savunucuları arasında endişelere yol açtı.

Metomil, 2008 yılında Güney Kıbrıs’ta yasaklanmıştı ve Avrupa Birliği’nin bitki koruma ürünlerinde kullanılacak maddeler listesinden çıkarılmıştı.

Cyprus Mail, “ Raporlar, metomilin hâlâ kuzeyden yasa dışı olarak ithal edildiğini ve tekrar tekrar hayvanları kasten zehirlemek için kullanıldığını gösteriyor” diye yazdı

Bu durum, hayvanların yavaş ve acılı bir şekilde ölümüne neden oluyor.

Kıbrıs Ekolojik Hareketi Genel Sekreteri Efi Xanthou, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, “Evcil hayvanları öldürmek için herhangi bir zehir kullanmak aşağılıktır, ancak bu durum özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı kimyasalların ithal edilerek yapılması durumunda daha da sorunludur” dedi.

Xanthou, böyle suç teşkil eden eylemlerin örnek teşkil etmesi ve daha fazla vakayı önlemek için ele alınması gerektiğini vurguladı.

Hayvan Partisi de konuya ilişkin açıklama yaparak, yetkilileri geçiş noktalarında kontrolleri sıkılaştırmaya çağırdı.

Metomil, 1968 yılından beri bir pestisit olarak kullanılıyor.

Başlangıçta tarım sektöründe kullanılması amaçlanmıştı, ancak zamanla, hayvanlara karşı kötü niyetle kullanıldığı çeşitli suç davalarında ortaya çıkmıştı.

Kediler ve köpeklerin yanı sıra, metomilin son 28 yıl içinde Kıbrıs’ta korunan leylek ve akbabalarının ölümüne de yol açtığı tespit edildi.