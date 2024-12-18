Rum Basını: Limasol’da Türk Menşeli Bir Tabanca bulundu

Filelefteros’un haberine göre, son bulunan bir tabancanın Türk menşeli olduğu, dün Limasol’un Üst Polimidia askeri kampına yakın bir açık alanda bulunan üç silahtan biri olduğu bildirildi.

Aynı zamanda diğer iki silahın, bir başka tabanca ve bir revolverin menşei hakkında da incelemeler devam ediyor.

Philenews’ten alınan bilgilere göre, tabancalar, şarjörleri, mermi sayısı, havan mühimmatı, dört yangın söndürücü ve metalden yapılmış bir boru tipi el yapımı cihaz, bir askeri çanta içinde, bir çalının ve taşların altına gizlenmiş olarak bulundu

Haberde, “ Yangın söndürücüler boştu ve patlayıcı maddeyle doldurulmaya hazır, olası bombalı saldırılar için kullanılmak üzere hazırlanmıştı” denildi

Limasol Cinayet Bürosu (TAE) dedektifleri, bugün silahların bulunduğu bölgede ve çevresinde yerinde araştırmalar yaparak, silahları geçici olarak saklayan kişilere ulaşmak amacıyla başka nesneler veya deliller aradı.

Bölgeden ayrıca, şüpheli hareketleri kaydetmiş olabilecek çeşitli güvenlik kameraları alındı.

Bulunan eşyalar, sabah saatlerinde Polis Kriminalistlik Servisi’ne gönderildi; burada bu eşyaların menşei, daha önceki suçlarda kullanılıp kullanılmadığı ve suçluların biyolojik izleri ile bağlantıları inceleniyor.

Haberde” Polis, silahların suçlu unsurlara ulaşacağına emin, çünkü silahlar tam işlevsel durumda bulunmuş” iddiasına da yer verildi