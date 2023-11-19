Rum basını: Mülkiyet meselesi çözülüyor

KKTC’de “devam etmekte olan bir inşaat furyası olduğuna” dikkat çeken Alithia “mülkiyet meselesinin bu şekilde çözülmekte olduğu” yorumunu yaptı.

Kıbrıs Türk basınına yansıyanları derlediği haberini “İşgal Altındaki Kıbrıs Günbegün İnşa Oluyor” başlığıyla manşete çeken gazete, KKTC’deki Türk mallarının elde tutulduğunu, özellikle eski Rum mallarının Türklere, Ruslara, İranlılara ve diğer yabancılara satıldığını yazdı.

Gazete “mülkiyet günbegün çözülüyor” vurgusunu yaparak şunları yazdı:

“Kıbrıs Rum malları yabancılara satılıyor, Kıbrıs Türk malları Kıbrıslı Türklerin elinde kalıyor. Yarın müzakere masasına oturmamız gerekirse karşımızda muhatap olarak Kıbrıslı Türkler yerine İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız. Bütün bunlar, Başkan Nikos Hristodulidis, mülkiyette ilk söz hakkını mal sahibine değil kullanıcıya veriyor diye Guterres Çerçevesi’ni reddettiği bir zamanda oluyor. Çok yakında mal sahibinin kim olduğunu bile bilemeyeceğiz”