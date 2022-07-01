Rum Basını, NATO zirvesi ve Erdoğan-Anastasiadis karşılaşmasını değerlendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki akşam gerçekleştirilen AB-NATO yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı ayaküstü görüşmede dile getirdiği tezlere Erdoğan’ın yanıtının, KKTC makamlarını işaret ederek, “aranızda anlaşın” şeklinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Aranızda Anlaşın – Erdoğan, Anastasiadis’in Kendisine Söyledikleri Karşısında Tutum Takınmaktan Kaçındı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB-NATO liderler yemeği çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ayakta kısa bir konuşma gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in söz konusu konuşmada Erdoğan’a özetle “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının BM çatısı altında başlamasına her zaman hazır olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanması ve AB-Türkiye ilişkileri için faydalı olacağını” ilettiğini; Erdoğan’ın ise “Kıbrıs’ta tarafların tezlerini sundukları ve diyaloğun başlama noktasının bulunabilmesi adına Kıbrıs Türk liderliğiyle bir çaba saf edilmesinin doğru olacağı” yanıtını verdiğini iddia etti. Gazete, Erdoğan’ın bu yanıtıyla, “sorumluluğu iki tarafın üzerine attığı” yorumunda da bulundu.

-Diğer temaslar

Haberin devamında Anastasiadis’in söz konusu yemek çerçevesinde yaptığı diğer temaslara da yer verildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un yazılı açıklamasına göre, Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanıo Joe Biden ve diğer bazı liderlerle temaslarda bulundu.

Anastasiadis'in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda ise ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüşmesine değindi ve ele alınan konular arasında Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki çıkmazın aşılmasının da yer alındığı kaydedildi.

Biden’le görüşmesinde, “tüm AB ve NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmaları gerektiğini vurguladığını” ifade eden Anastasiadis, “ABD ve diğer ortakların ciddi destekleriyle Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunmasının gerçekten mümkün olduğunu da dile getirdiğini” yazdı.

Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Johnson’la yaptığı görüşmeye de yer verdiği açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarında ilerleme sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini” ifade etti.

Haber, Alithia'da “Türkiye ve İşgal Bölgelerinde Kızgınlık – Kıbrıs Sorununun Çözümüne Hazır Olduklarını Söylüyorlar Ancak Erdoğan-Anastasiadis Görüşmesine Kızıyorlar”; Haravgi'de “Kıbrıs Sorunundaki Açık Yara Barışı Tehdit Ediyor – N. Anastasiadis Müzakerelere Yeniden Başlamaya Hazır Olduğunu T. Erdoğan’a İletti” başlığıyla yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



01/07/2022 12:01