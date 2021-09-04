Rum basını: “Sonbahar ışığında alarm”

Rum basını koronavirüse bağlı yaşanan gelişmelere ve aşılamayla ilgili haberlere bugün de geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Sonbahar Işığında Alarm” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı ile uzmanların, sonbaharın yaklaşması ve hemen ardından kış aylarına girilecek olması nedeniyle yeniden organize olmaya başladığını yazdı.

Gazete, uzmanların değerlendirmesine dayanarak “delta” varyantının tüm verileri tersine çevirdiğini ve dikkatlerin ise şu anda “Mu” varyantına yöneldiğini belirtti.

“Mu” varyantının Yunanistan’da görüldüğünü belirten gazete, bunun, kısa zaman içerisinde Güney Kıbrıs’ta da tespit edilmeye başlanacağı sonucunun çıkarılmasına neden olduğunu yazdı.

AŞI ARAŞTIRMASI

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Lefkoşa Üniversitesi/IMR Örgütü tarafından yapılan ve 2 bini aşkın kişinin katıldığı “aşı olma ve olmama” konusundaki araştırmanın sonuçlarına yer verdiler.

Gazete, araştırmaya katılanların yüzde 39’unun aşı olma veya olmama konusunda, kendi görüşüne ters olan kişilerle herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, araştırmaya katılanlardan yüzde 22’si, kendisinin tam tersini yapan kişilerle iletişim kurmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun aşı olduğu veya kısa zamanda aşı olacağını dile getirenlerin oranın yüzde 87 olduğunu yazan gazete, katılımcıların yüzde 7’sinin aşı olup olmama konusunda düşünceli olduğunu, yüzde 6’sının ise aşıya karşı olduğunu belirtti.

Gazete, araştırma sonuçlarına atıfta bulunarak, toplumun “aşılılar, düşünceliler ve kesinlikle karşı olanlar” şeklinde üçe ayrıldığını yazdı.

Habere göre aşı olanlar veya yakın zamanda aşı yaptıracak olan kişilerin yüzde 76’sı koronavirüsün dünya sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu düşünürken, yüzde 67’si pandemi ile mücadelede uzmanlara ve bilime güveniyor, yüzde 52’si aşının yıllar içinde yarar göstereceğine inanıyor, yüzde 49’u aşı olmamanın ailelerini ve arkadaşlarını tehlikeye attığını düşünüyor.

Aşı olup olmama konusunda düşünceli olan kişilerin ise “aşının yan etkilerinden endişe duyduklarını(yüzde 45), aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesinin, konuya şüpheyle bakmalarına neden olduğu (yüzde 64)” gibi görüşler ortaya koyduğu ifade edildi.

AĞUSTOS AYINDAKİ ÖLÜM ORANI ARALIK 2020-OCAK 2021’TEKİ DÜZEYDE…

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış gözlemlendiğini yazdı.

Ağustos ayındaki ölüm sayısının, Aralık 2020-Ocak 2021’teki ölüm sayısı düzeyine geldiğini yazan gazete, ağustos ayındaki ölüm oranının temmuz ayına göre yüzde 86 arttığını, ağustos ayında 85 kişinin öldüğüne dikkati çekti.

Gazete, Aralık 2020’de 85 kişinin Ocak 2021’de ise 86 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsattı.

Güney Kıbrıs’ta, 1 Eylül tarihine kadar, Kovid-19 olup da ölen kişi sayısının 589 olduğunu, bunlardan 383’ünün (yüzde 65) erkek, 206’sının ise (yüzde 35) kadın olduğunu belirten gazete, nihai ölüm nedeni Kovid-19 olan kişi sayısının ise 507, bunlardan 327’sinin erkek, 180’nin ise kadın olduğunu yazdı.

Habere göre, her 5 ölümden 1’i 80-84 yaş grubuna ait. Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalaması ise 78.

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI

Alithia gazetesi Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’taki eğitimcilerin yüzde 80’inin aşılandığını, okullardaki geriye kalan personelin ise ya tam aşılı, ya da tek doz aşı olduğunu veya hastalığı geçirdiğini yazdı.

3’ÜNCÜ DOZ AŞI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün ilk önce huzurevlerinde başlayan 3’üncü doz aşılama süreci çerçevesinde 162 kişinin aşılandığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yiannaki, Larnaka’da 90, Güney Lefkoşa’da 30, Baf’ta 42 kişiye 3’üncü doz aşı yapıldığını söyledi.

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04/09/2021 16:20