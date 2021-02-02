Rum Basını Çavuşoğlu’nun KKTC’ye ziyaretine geniş yer verdi

Rum basını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve yaptığı açıklamalara, bugün geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Türk Satranç Tahtasında Hamleler – Ankara Gayrı Resmi Beşli Konferans Öncesinde Gündemi De Belirlemek İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin gayrı resmi beşli konferansı, Türkiye-AB ilişkilerinde “bulmacanın bir parçası” olarak gördüğünü, konferansı “başaran Türkiye’nin şimdi de konferansın gündemini önceden belirlemeyi istediğini” iddia etti.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’de gerçekleştirdiği temaslara ve yaptığı açıklamalara geniş yer verdiği haberinde, Çavuşoğlu’nun “5+1 şeklindeki görüşmenin Türkiye’nin fikri olduğu ve federasyon çözümün görüşülmesinin artık bir anlamı olmadığı” şeklindeki sözlerini öne çıkardı.

Gayri resmi beşli konferansın Mart ayının ilk haftasında, 1-7 Mart tarihleri arasında yapılacağının kesinleştiğini de iddia eden gazete, konferansın nerede yapılacağının ise henüz netlik kazanmadığını öne sürdü.

ANASTASİADİS-MİÇOTAKİS TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Miçotakis’in konferansın ön hazırlığının yapılması amacıyla önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi Başkan Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Kusios yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Miçotakis arasında “Kıbrıs sorununda arzu edilen çözüm şekli ve ilkeler konusunda görüş birliği bulunduğunu” da vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, eski Rum Meclisi Başkanı Yannakis Omiru’nun, “AB katılım anlaşmasının Kıbrıs’ta iki devletli çözümü engellediği” açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Omiru dünkü açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye katılım anlaşmasının 10’uncu protokolünün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm toprak bütünlüğüyle AB’ye katıldığını ancak AB müktesebatının kontrol atlında olmayan bölgelerde – işgal bölgelerinde – geçerli olmayacağını net bir biçimde ifade ettiğini” iddia etti.

Omiru, “Bu sebepten ötürü AB yetkilileri veya kurumlarının açıklamalarından bağımsız olarak katılım anlaşmasının geçerli olduğunu, katılım anlaşmasının ise her türlü bölücü çözümü veya ayrı devlet varlığını reddettiğini” öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Tanınma Yerine Desantralize Federasyon – Akıncı’dan Yeni Müdahale – Çavuşoğlu İşgal Bölgelerinde Koordine Oluyor – Yunan Başbakan Kısa Zamanda Kıbrıs’ta” başlıkları altında verirken, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Kıbrıs sorununa ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamayı öne çıkardı.

Gazete, Akıncı’nın yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafının tezi olan gevşek veya desantralize federasyon çözümüne yoğunlaşılmasının en akılcı yol olacağını” vurguladığını belirtirken, haberin devamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasına da yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Garantör Devletlerden Yoğun Kulis Faaliyeti”.

Alithia: “Çavuşoğlu: Federasyon Görüşmüyoruz – Miçotakis Kısa Zaman İçerisinde Kıbrıs’a Geliyor”.

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02/02/2021 13:00