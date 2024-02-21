Rum Başkanlık Sarayı korumasının evinin önündeki araçlar kundaklandı

Rum Başkanlık Sarayı’nın korunmasından sorumlu birimde çalışan üst düzey bir polisin evinin önünde park halinde duran iki araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Sarayı korumalarından olan bir polisin evinin önünde park halinde bulunan iki aracın, Pazartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını yazdı.

Araçlardan birinin polisin kardeşine ait olduğu ancak son dönemde bizzat polis tarafından kullanıldığını vurgulayan gazete, diğer aracın ise polisin oğlunun arkadaşına ait olduğunu aktardı.

Habere göre polis verdiği ifadede, kimseyle bir husumeti olmadığını belirtti.

-Cinayet zanlısının aracı kurşunlandı

Gazete bir diğer haberinde ise 30 Kasım 2023 tarihinde Limasol’da yaşanan bir cinayet olayında zanlılar arasında bulunan bir kişinin aracının dün kurşunlandığını yazdı.

Gazete, cinayet zanlısı olarak Merkezi Cezaevi'nde bulunan bir kişinin, babasının evinin önünde park halinde bulunan aracının sabah erken saatlerde kurşunlandığını belirtirken Rum polisinin incelemesini sürdürdüğünü aktardı.

Haberde, görevli polislerin Merkezi Cezaevi'ne giderek aracın sahibinin ifadesine de başvuracağı belirtildi.