Rum Başkanlık Sarayında Ukrayna’daki gelişmeler konusunda toplantı yapıldı

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler konusunda dün Rum Başkanlık Sarayında geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığı ve toplantının sonucunda Ukrayna’daki durumun Güney Kıbrıs’a etkileriyle ilgili durumun gidişatını takip edecek iki bakanlıklar arası komite kurulmasına karar verildiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında komitelerden birinin Enerji, Ulaştırma, Dışişleri, İçişleri, Adalet Bakanlıkları ve Başkanlık müsteşarı, ikincisinin ise Enerji, Maliye, Ulaştırma Bakanlıkları ve Denizcilik müsteşarlığından oluşacağını dile getiren Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, toplantıda, ortaya çıkacak olan hukuki, ekonomik, siyasi ve diğer etkilerin ele alınmasıyla ilgili bir ilk değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Toplantıda iki bakanlıklar arası komite kurulmasına karar verildiğini de dile getiren Pelekanos, bu komitelerin durumun gidişatını izleyerek, hızlı ve etkili bir şekilde karar üreteceklerini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ilgili tüm birimlerin hazırlıklı olması konusunda direktif verdiğini aynı zamanda meselenin tüm yönlerinin bilinçli bir şekilde takip edilmesini istediğini ifade eden Pelekanos, Güney Kıbrıs’ın, tüm diğer Avrupa ülkeleri gibi, ekonominin çeşitli alanlarında etkilere sahip olacağını, ancak şu ana kadarki verilere göre, krizin ülkeye etkisinin idare edilebilir ve devletin olanakları dahilinde olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

8 Mart Salı günü Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya yönelik ilk insani yardım paketinin gönderilmesinin beklendiğini de ifade eden Pelakanos, hava sahasının Rus uçaklarına kapanması kararında herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorusuna yanıtında ise “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bu konuyu araç olarak kullanma olasılığını değerlendirdiklerini ve bunun gerçekleşmesi durumunda, kararlarını gözden geçirme konusundaki haklarını saklı tuttuklarını” yineledi.

Toplantıya Rum Merkez Bankası Başkanının da katılmasına dair bir soruya karşılık ise Pelekanos, Merkez Bankası başkanının, krizin bankacılık sektörüne olası etkileriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu ve bugünkü koşullarla, endişe edecek herhangi bir sebep bulunmadığını söylediğini aktardı.

Ukrayna’dan Avrupa’ya yönelik göçmen akışları olmasının beklendiği ve Rum kesiminin Ukraynalı göçmenleri hazır olup olmadığına dair bir soru karşısında ise Pelekanos, ilk andan itibaren, Avrupa düzeyinde alınan kararlarla birlikte hareket ettiklerini söylediklerini ve bu durumda da Rum kesiminin, ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, göçmenlere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Pelekanos, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Brüksel’de bulunduğunu ve bugün bu konuda Avrupalı muhataplarıyla istişarelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Yeni Destek Önlemleri Geliyor” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Ukrayna’daki Rus işgalinin neden olduğu etkilerin azaltılması için, nüfus içerisindeki bazı grupların desteklenmesi amacıyla ek destek önlemleri üzerinde çalıştığını haber verdi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, bakanlıkların hali hazırda, çeşitli ekonomik sektörlerin desteklenmesi için bir plan hazırladığını yazan gazete, bunların işletmeler, tarım alanı ve tüketicilerle alakalı destek tedbirleri olduğunu ekledi.

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05/03/2022 14:18