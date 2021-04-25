Rum Başpiskopostan kısıtlamalara tepki…  

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, yarın saat 05.00’te başlayıp, paskalya haftasını da etkileyerek iki haftalık tam kapanmada Rum yönetiminin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacaklarını belirtti “Hadi bütün polis gelsin” dedi.

Rum radyosu II. Hrisostomos’un, Rum Sağlık Bakanı’nın, neden kiliselere 50’den fazla kişinin girmesine izin verilmediği sorusuna cevap vermediği için öfkelendiğini duyurdu.

Doktorların, maske takan ve mesafe kuralına uyana virüs bulaşmaz tezlerine de atıf yapan Hrisostomos “Kilise çok katı, hükümetin koyduğu yasa ve çerçeveye uyar, kimseden korkmaz. Hadi bütün polis buraya gelsin” dedi.

II. Hrisostomos, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi ve yeniden canlanması seremonilerinin canlandırıldığı “kutsal hafta”nın son günü olan ve Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan Pazar akşamı için saat 21.00’e kadar esnetilen sokağa çıkma yasağına da uymayacaklarını “Geleneğe uyacağız. Diriliş ayinini gece yarısından sonra icra edeceğiz” diyerek açıkladı.

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25/04/2021 16:51