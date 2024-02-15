Rum Başsavcı Yardımcısı Angelidis'ten Akan Kürşat ile ilgili Kıbrıs Türk basınında çıkan yorumları değerlendirdi

Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis, Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat davasıyla ilgili Kıbrıs Türk basınında yer alan yorumların Hukuk Dairesi’ni ilgilendirmediğini söyledi.

Haravgi gazetesi Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in bir etkinliğe girerken, konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Gazete Kıbrıs Türk basınındaki yorumların “Akan Kürşat’ın Rum Yönetimi makamlarınca tutuklanmasının, davayı kanıtlayacak yeterli delil bulunmaması nedeniyle adil olmadığından” söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Angelidis yaptığı açıklamada, Avrupa tutuklama emrinin yerine getirilmesiyle ilgili sürecin izlendiğini, bunun ötesinde davanın ileriye götürülmesi, adil olup olmadığının Hukuk Dairesi’ni ilgilendiren yorumlar olmadığını ifade etti.

Angelidis, davanın tescili amaçlı olarak elbette ki güncellenen delillerin-verilerin olduğunu söyledi.

Angelidis açıklamasında ayrıca sanığın haklarını hiçbir şekilde etkilemeden, bunun geçmişte soruşturulmuş bir dava olduğunu ve bu davadan hüküm giymiş (aynı davanın) bir sanığın da olduğunu belirtti.