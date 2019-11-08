Rum Çiftçi ve Hayvancı Hellim İçin Harekete Geçti

Rum çiftçi-hayvancı örgütleri hellim ürününün geleneksel menşeini kaybetme tehlikesi nedeniyle harekete geçti.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum yönetiminden, hellim menşe adı tescilli ürün olarak kaydedilmesi dosyasıyla ilgili prosedürleri derhal tamamlama çağrısı yapan çiftçi ve hayvancılar bugün saat 11.00’de Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.

08/11/2019 12:24