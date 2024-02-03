Rum çiftçilerden Avrupalı çiftçilere destek eylemi

Baf’ın dağlık bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin, Avrupalı çiftçilere destek olmak amacıyla bu sabah saat 10:00’da Amargeti-Statu Agiu Fotiu yolunda bir protesto eylemi düzenleyeceği, öte yandan gelen hafta ise Güney Kıbrıs genelinde bir protesto etkinliği düzenlenmesinin planlandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin eylemlerinin aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu diğer AB ülkelerine de yayıldığını ve bu amaçla 8 Şubat Perşembe günü Güney Kıbrıs genelinde bir protesto eylemi düzenleneceğini yazarken, traktörleriyle Perşembe günü yollara çıkacak çiftçilerin AB’nin ortak tarım politikasındaki yanlış politikalarını protesto edeceklerini kaydetti.

Gazete Baf bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin ise bugünkü eylemlerinde üretim maliyetlerini ve tarım ürünleriyle ilgili çok düşük fiyatları protesto edeceklerini ekledi.