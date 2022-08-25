Rum devlet hastaneleri poliklinikleri öğleden sonra da açık olacak

Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.

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25/08/2022

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Rum devlet hastaneleri poliklinikleri öğleden sonra da açık olacak

Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Doktora, Öğleden Sonra Da” başlıklı haberinde, kamudaki doktorların, 5 Eylül itibarıyla 15.30-18.30 saatleri arasında kliniklerde görev yapabileceğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca uzun bekleme listeleri nedeniyle de kamu hastanelerinde artık  öğleden sonraları cerrahi müdahalelerin ve  diğer müdahalelerin yapılabileceğini belirtti.

25/08/2022 11:21
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TAGS: rum, devlet, hastane, açık.
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