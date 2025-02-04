Rum diplomasinden New York’ta Kıbrıs mesaisi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Güney Kıbrıs basını, “Kombos ve Guterres, bir sonraki adımları ele aldı” başlığı attı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos görüşme sonrası “Kıbrıs Rum Tarafının kararlı iradesi, içerikli görüşmelere bağlılığı değişmeden devam ediyor” dedi.

Kombos,, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, onun olumlu adımlarına tamamen uyum içinde olacağımız mesajını tekrar iletmek çok önemlidir” diye konuştu.

Kombos, BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs’ın bulunduğu bölgedeki insani alandaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yolların ve Kıbrıs sorununa ilişkin konuların ele alındığını belirtti.

“BMGK’nın çerçevesi içinde ve daima bu çerçeveye uygun olarak, hemen anlamlı müzakerelere dönme kararlılığımız, doğrudan ve sarsılmaz bir şekilde Genel Sekreter’e yine vurgulandı,” diyen Kombos, ayrıca “BM Yetkilisi Di Carlo’nun Lefkoşa’ya ziyaretinin ve yaklaşan gayri resmi beşli toplantının ışığında, net bir mesaj gönderilmesinin gerekli olduğunu düşündük” dedi.

Dışişleri Bakanı, Genel Sekreter’e iletilen mesajın netliği ve gerekli hazırlığın yapılması gerektiğini vurguladı.

“Özellikle hazırlıklar açısından, kendi adımlarımızı ve nasıl ilerlediğimizi paylaştık, ve herkesin sürece katkı sağlamak için gerekli ön hazırlıkları yapması gerektiği önemini belirttik,” diye ekledi.

Rum Dışişleri Bakanı, “Mesajımız şudur: Biz, Genel Sekreter’in olumlu adımlarına tamamen uyum içinde olacağız. Bu yaklaşımımızdır ve bu yaklaşımla devam edeceğiz,” şeklinde sözlerine devam etti.