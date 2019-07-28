Rum diplomatlar bilgilendirilecek

Rum Yönetimi’nin, yurt dışındaki diplomatik misyonlarının başkanlarının, yarın ve öbür gün yapılacak toplantılarla, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetlerinin yanı sıra diğer konularda bilgilendirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın diplomatik misyonlarının başkanlarının, Güney Lefkoşa’daki konferans merkezinde, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bağlı bulundukları bakanlıklarının önemli çalışmaları konusunda bilgilendirileceğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasına dayanarak gazete toplantı çerçevesinde diplomatların, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından da bilgilendirileceğini belirtti.