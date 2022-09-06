Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis Fransız mevkidaşıyla görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Fransa’ya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’yla görüşecek.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Fransa’nın başkenti Paris’e giderek Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’yla görüşeceğini yazdı.

Gazete, Kasulidis-Colonna görüşmesinin 9 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceğini ve görüşmede, Fransız vatandaşlarının kriz bölgelerinden uzaklaştırılmasında işbirliği yapılmasını içeren bir anlaşmanın da imzalanacağını aktardı.

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06/09/2022 09:54