Rum Dışişleri Bakanı Kombos Brüksel’e gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yarın düzenlenecek Avrupa Birliği Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel’e gidecek.

Haravgi’nin haberine göre pazartesi günü gerçekleşecek Dış Konular Konseyi toplantısında “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, AB-ABD ilişkileri, Orta Doğu’daki durum, Gürcistan ve Moldavya’daki gelişmeler ve hibrit tehditler” ele alınacak.

Kombos, konsey toplantısı çerçevesinde Avrupa Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Genişleme Komiseri Marta Kos, Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, Balıkçılık ve Okyanus Komiseri Kostas Kadis ve Rum Avrupa Milletvekilleri ile görüşecek.