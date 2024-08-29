Rum Dışişleri Bakanı Kombos: Hakan Fidan'la samimi ve açık bir görüşme bekliyorum

AB Dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

Gymnich toplantısında 5 yıl aradan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da davet edildi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, yemek öncesi bugün Brüksel’de basına konuştu

Kombos, “ AB Dışişleri Bakanları ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı çalışma yemeğinde, anlaşmazlıkların olduğu konuların yanı sıra Avrupa-Türkiye İlişkilerinde atılacak sonraki adımlara ilişkin samimi ve açık bir tartışma bizi bekliyor” dedi.

"Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olarak rolü kabul ediliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisinin umutları var ama bunlar bazı gereklilikleri beraberinde getiriyor" diyen Kombos, "Bu bağlamda Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs sorunu ve AB'nin kendisi özü itibarıyla birbiriyle bağlantılıdır. Perspektifleri görüyoruz, bağlamı gösteriyoruz. Seçim Türkiye'nin elindedir" şeklinde konuştu.

Fidan'ın huzurunda yapılan görüşmeden ne beklediğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Kombos, "Esas olarak fikir ayrılığı yaşadığımız konularda ve ileriye yönelik olarak dürüst ve açık bir tartışma bekliyorum." Diye yineledi.

Kıbrıs meselesinde müzakerelerin geleceğini nasıl gördüğü sorulduğunda Kombos, "Tahminlerde bulunmak istemiyorum, yaklaşımımızda olduğu kadar beklentilerimizde de ölçülü olalım" yanıtını verdi.