Rum Dışişleri Bakanı Kombos Londra'ya gidecek

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un resmi ziyaret için Katar’ın başkenti Doha’da bulunduğu, ardından da Londra’ya gitmesinin beklendiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Kombos Doha’da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Abdülrahman Al Thani, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Müsteşarı Lolwah bint Raşid Al Khater ile temas edecek.

Kombos’un Doha temaslarında ikili ilişkiler, AB-Katar ilişkileri, enerji konuları ve Orta Doğu’daki durum üzerinde durulacak.

Konstantinos Kombos daha sonra Londra’ya gidecek ve 5 Kasım’da öğleden sonra İngiliz Avam Kamarası’nda gerçekleştirilecek Kıbrıs ile ilgili etkinlikte konuşma yapacak. Bu etkinlik öncesinde “Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis ile görüşecek olan Kombos, öğle saatlerinde Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (Chatham House) “Kıbrıs’ın jeopolitik rolü: perspektifler ve zorluklar” konulu bir konuşma yapacak.