Rum Dışişleri Bakanı Kombos mecliste Kıbrıs sorununa değindi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada Hristodulidis hükümetinin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerine değindi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un dün Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasını talep ettiğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Kombos konuşmasında, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını arzuladıklarını belirterek, ülkenin yeniden birleşmesini istedikleri için girişim başlatmaları gerektiğini, bunu da yaptıklarını vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in temasları sırasında, BM’nin rolünün düşürülemeyeceği konusunda net mesaj verdiğini ifade eden Kombos, BM’nin şu anda müzakerelere yeniden başlanmasını sağlama konusunda ciddi zorluklar yaşamakta olduğunu gördüklerini, AB’nin ise, katalizör olarak hareket ederek, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli araçlara ve imkanlara sahip olduğuna inandıklarını savundu.

Kombos, AB’nin, Türkiye’nin tezlerini değiştirmesini sağlamak adına Türk-Yunan konularını da kullanabileceğini ifade etti.

Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusuna da değinen Kombos, “yaptırımların, aksi istikamette hareket edilmesi, yani Maraş’taki çalışmaların genişletilmesi veya MEB’de yeni sondajlar yapılması durumunda gündemde olan unsurlar olduklarını” belirtirken “bu tip eylemler konusunda bizim ciddi bilgilerimiz ve hazırlığımız var” şeklinde konuştu.

“Biz şimdi olumlu işaretlere sahip olan önerimize odaklanıyor ve diyaloğun yeniden başlaması için bu adımları atıyoruz” ifadesini kullanan Kombos, AB’nin temsilci ataması konusundaki beklentilerin azaldığı şeklindeki eleştirileri de reddederek, “burada konu, önerinin uygulanabilirliğidir ve şu anda daha fazlasını söylemem de mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Kombos, AB’nin “müzakerelerin yeniden başlamasına özlü etki yapacak şekilde bir siyasi varlığının olmasını ve bunun sadece katalizör olarak değil devamının da gelmesini istediklerini” sözlerine ekledi.

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Kombos, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesine dair “örgütlü çabalarının hayata geçirilebilir olmadığını, imaj sömürüsü olduğunu” iddia ederek, bu çabaya müdahil olan ülkeler ve AB’yle temas halinde olduklarını, gerektiğinde de sert müdahalede bulunduklarını öne sürdü.

Kombos sözlerini; “Bıraktığımız yerden başlıyoruz ve bu da iki toplumlu iki kesimli federasyona, siyasi eşitliğe ve Kıbrıslı Türklerin katılımına ilişkin BM çerçevesidir. Ulusal Konsey kararları elbette hükümeti bağlar ve çözüm temeline ilişkin başka alternatif bir çözüm görüşülemez” şeklinde sonlandırdı.

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Alithia gazetesi ise Kombos’un açıklamalarını “Hükümet Farklı Bir Çözüm Temelini Görüşmüyor – Ulusal Konsey’in Kararları Bağlayıcı” başlıkları altında verirken, Kombos’un, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) üyeliğine onay vermelerinin ise söz konusu olmayacağını yinelediğini yazdı.

Gazete, Kombos’un Rum Meclisi’ndeki konuşmasında Türkiye’nin IMO üyeliği ve bu üyeliğe Yunanistan’ın onay vermesine de değindiğini aktardı.

Yunanistan’ın bu desteğine ilişkin kararını kendilerine önceden bildirdiğini ifade eden Kombos, buna karşın Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin üyeliğini desteklemesinin söz konusu olamayacağını yineledi.

-Rum siyasi partilerin açıklamaları

Gazete bir diğer haberinde ise, Kombos’un açıklamalarına ilişkin Rum siyasi parti başkan ve yetkililerinin değerlendirmelerine yer verdi.

Habere göre, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiyadis, “ABD’nin silah ambargosunu kaldırması ve sürekli farklı bilgiler edindiği, Yunanistan ile Yüksek İşbirliği Konseyi konusunda bilgi almayı arzu ettiğini” dile getirirken, DİSİ milletvekili Averof Neofitu ise Yunanistan’ın Türkiye’nin IMO üyeliğine desteği göz önüne alındığında bu konuda açıklama beklediğini, ayrıca hükümetin, BM kararlarına genel atıfta bulunması yerine siyasi eşitliği kabul edip etmediğini öğrenmek istediğini söyledi.

Neofitu ayrıca, AB’ni bir teknokratının 2009’da atandığını, 2015’te yeniden görevlendirildiğini, ayrıca Cenevre ve Crans Montana’daki zirvelerde AB’yi Jean Claude Juncker ve Federica Mogherini’nin temsil ettiklerini vurguladı.

Gazete, söz alan Nikos Tornaridis, Marios Mavridis, Yorgos Lukaidis, Marina Nikolau, Hristina Eurotokritu, Hrisis Pandelis ve diğer milletvekillerinin açıklama ve görüşlerini de kısaca okuyucusuna yansıttı.

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29/03/2023 11:42