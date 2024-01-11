Rum Dışişleri Bakanlığı: BM Genel Sekreteri son raporunda insani konularda zayıf kalmıştır

Rum Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son raporunu değerlendirdi.

Rum Haber Ajansı’ndan Türkçe yayımlanan açıklamada, Genel Sekreterin Kıbrıs sorununun, parametrelerini belirleyen Güvenlik Konseyi kararları rehberliğinde çözülmesine yönelik çabalara olan bağlılığının yeniden teyit edilmesini memnuniyetle karşılandiği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Hükûmeti, temsilci misyonunu destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek müzakere sürecinin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklemektedir." denildi.

Sınır bölgesinde, Pile ve Denya ile ilgili olarak ise Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “İnsani konulara yapılan atıfların zayıf kaldığını görüyoruz” denildi.