Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Korniliu’nun açıklamaları

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, KKTC’nin siyasi açıdan düzeyini yükseltme çabalarının sürekli takip ettikleri bir konu olduğunu, bununla ilgili tetikte olduklarını ve gerektiği yerde harekete geçeceklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığının “KKTC’nin siyasi açıdan düzeyini yükseltme çabaları ışığı altındaki hoş olmayan gelişmelerin önlenmesiyle ilgili hareketliliğine” dair bir soruyu yanıtlayan Korniliu, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Polonya’ya gittiği zaman Orta Asya ülkelerinin bakanlarıyla görüşmeler yaptığını ve şimdi de Gambia’ya özel temsilci göndermeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Korniliu, Gambia’ya gönderilecek Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisinin, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölüm Başkanı Thessalia Salina Şambu olduğunu da ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in Gambia’lı muhatabına bu konuyla ilgili mektup gönderdiğini ve yanıt beklediğini de dile getiren Korniliu, bunun sürekli takip ettikleri bir konu olduğunu, tetikte olmaları gerektiğini ve gerektiği yerde hamle yapacaklarını söyledi.

Rum kesiminin 2023 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires ve Bahreyn’in başkenti Manama’da büyükelçilik açmaya karar verdiğini de dile getiren Korniliu, Bahreyn’in, Güney Kıbrıs’ın büyükelçiliğe sahip olmadığı Körfez ülkelerinden sonuncusu olduğunu dile getirdi.

Korniliu, önümüzdeki yıl içerisinde, Güney Kıbrıs’ın Kenya’nın başkenti Nairobi ve Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete konulmasına karar verildiğini de belirtti.

Buna paralel olarak, diplomatik hizmetlerin yeni personelle takviye edilmesiyle birlikte, niyetlerinin yakın gelecekte Meksika’daki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete koymak olduğunu, çünkü Orta Amerika’da herhangi bir temsilcilikleri olmadığını ifade eden Korniliu, Afrika Birliğinin merkezi olmasından ötürü Etiyopya’da da büyükelçilik açma niyetleri olduğunu, aynı zamanda şartlar izin verir vermez Orta Asya’da da büyükelçilik açma niyetleri olduğunu dile getirdi.

Son bir yıl boyunca bakanlığa 15 yeni ataşe istihdam edildiğini ve 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren 10 yeni ataşe daha istihdam edileceğini dile getiren Korniliu, kısa süre önce beş memurun da büyükelçiliğe terfi ettirildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili bir soru üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ve iyi niyet misyonuyla ilgili raporlarının ise Ocak başında yayımlanmasının beklendiğini dile getiren Korniliu, tezlerini, bir diğer ifadeyle, her zaman yaptıkları gibi bir önceki raporla ilgili gözlemlerini ve yenisinde ne beklediklerini ortaya koyduklarını dile getirdi.

“Diğer tarafın da bunun aynısını yaptığını düşündüklerini” ifade eden Korniliu, BM’den haber beklediklerini belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Murat Zyazikov’la görüştüğünü dile getiren Korniliu, Zyazikov’la ilk kez görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği görevini devralan Zyazikov’un büyük ihtimalle Ocak ayında güven mektubunu sunacağını ifade eden Korniliu, Amerikan senatosunun, Julie Fisher’ın ABD’nin Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi olarak atanmasını onayladığını da dile getirdi.

Gazete Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisinin Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Korniliu’yla görüştüğünü de ekledi.

Haber Fileleftheros’ta “Dışişleri Bakanlığı Sürekli Tetikte”, Politis’te ise “Oldubittilerin Önlenmesi İçin Seferberlik” başlığıyla yer aldı.

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27/12/2022 11:37